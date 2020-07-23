Kuyruklu yıldız uzaydan böyle görüntülendi Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) tarafından görüntülenen C/2020 F3 Neowise isimli kuyruklu yıldızın görüntüsü izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) tarafından görüntülenen C/2020 F3 Neowise isimli kuyruklu yıldızın görüntüsü izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Güneş doğmadan önce gözükebilen kuyruklu yıldız bugün Dünya'nın 103 milyon km yakınından geçti.

27 Mart 2020'de Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait Neowise teleskobu tarafından 'C/2020 F3 Neowise ' isimli bir kuyruklu yıldız keşfedildi. Kendisini keşif eden Neowise teleskobunun adıyla anılan kuyruklu yıldız, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) tarafından görüntülendi. Güneş doğmadan önce ortaya çıkan kuyruklu yıldız görüntüsü ile eşsiz manzaralar oluşturdu.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ve Dünya'nın üzerinde güneş doğarken orta çıkan manzara ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kuzey yarım kürede son 25 yılın görülen en parlak kuyruklu yıldız, saniyede yaklaşık 72 bin 500 kilometre hızla hareket ediyor. Yaklaşık 5 kilometre çapında olan Neowise kuyruklu yıldızı, Dünya'ya 103 milyon kilometre uzaklıktan geçerek gidecek. Neowise'ın yaklaşık 7 bin yıl sonra (tam olarak 6 bin 766 yıl) geri dönerek tekrara Dünya'dan görülebilecek. 23 Temmuz ise Neowise'ın Dünya'ya en çok yaklaşacağı gün olduğu öğrenildi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA