Kuyruklu yıldız uzaydan böyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuyruklu yıldız uzaydan böyle görüntülendi

Kuyruklu yıldız uzaydan böyle görüntülendi Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülenen C/2020 F3 Neowise isimli kuyruklu yıldızın görüntüsü izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

23.07.2020 09:50 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:55

Kuyruklu yıldız uzaydan böyle görüntülendi

İSTANBUL - Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülenen C/2020 F3 Neowise isimli kuyruklu yıldızın görüntüsü izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Güneş doğmadan önce gözükebilen kuyruklu yıldız bugün Dünya'nın 103 milyon km yakınından geçti.

27 Mart 2020'de Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne ait Neowise teleskobu tarafından 'C/2020 F3 Neowise ' isimli bir kuyruklu yıldız keşfedildi. Kendisini keşif eden Neowise teleskobunun adıyla anılan kuyruklu yıldız, Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülendi. Güneş doğmadan önce ortaya çıkan kuyruklu yıldız görüntüsü ile eşsiz manzaralar oluşturdu.

Uluslararası Uzay İstasyonu ve Dünya'nın üzerinde güneş doğarken orta çıkan manzara ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kuzey yarım kürede son 25 yılın görülen en parlak kuyruklu yıldız, saniyede yaklaşık 72 bin 500 kilometre hızla hareket ediyor. Yaklaşık 5 kilometre çapında olan Neowise kuyruklu yıldızı, Dünya'ya 103 milyon kilometre uzaklıktan geçerek gidecek. Neowise'ın yaklaşık 7 bin yıl sonra (tam olarak 6 bin 766 yıl) geri dönerek tekrara Dünya'dan görülebilecek. 23 Temmuz ise Neowise'ın Dünya'ya en çok yaklaşacağı gün olduğu öğrenildi.

Kuyruklu yıldız uzaydan böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Güncel
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Ekonomi
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi Politika
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum Spor
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi? Güncel
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Michael Jackson İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Koray Gençerler Robert Prosinecki
Daha Fazla Plaka Kodu Birol Çetin Plaka Kodları Yenilik Partisi
Şu an buradasınız: Kuyruklu yıldız uzaydan böyle görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 10:13:21. #1.15#
title