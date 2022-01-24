Kuymakla gelen golcü

Zirvede farkı açan Trabzonspor, transferde şov yapmaya devam ediyor. Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'dan sonra bordo-mavili ekibin 5. transferi Enis Destan oldu.

Altınordu'dan 600 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Destan, kahvaltıda yediği yöreye özgü 'Kuymak'a hayran kaldı. Karadeniz'in doğasına ve yemeklerine her zaman çok beğendiğini belirten genç futbolcuyu, Metin Kalkışım elleriyle besledi.

Snob Magazin - Magazin Haberleri