Kuymakla gelen golcü - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuymakla gelen golcü

Kuymakla gelen golcü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Karadeniz mutfağı dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Metin Kalkışım, yeni transfer Enis Destan'a Trabzon'u yemekleriyle tanıtmaya başladı. İşte detaylar...

Zirvede farkı açan Trabzonspor, transferde şov yapmaya devam ediyor. Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'dan sonra bordo-mavili ekibin 5. transferi Enis Destan oldu.

Altınordu'dan 600 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Destan, kahvaltıda yediği yöreye özgü 'Kuymak'a hayran kaldı. Karadeniz'in doğasına ve yemeklerine her zaman çok beğendiğini belirten genç futbolcuyu, Metin Kalkışım elleriyle besledi.

Kuymakla gelen golcü

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Karadeniz, Destan, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title