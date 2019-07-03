KÜYAP Yaz etkinlikleri başladı

Kırşehir'de kütüphane yaz etkinlikleri programları başladı.

Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinliklerde kadınlar, gençler ve çocuklar için yaz dönemini değerlendirebilecekleri kurslar veriliyor. Örgü, bebek yapımı etkinliği ve 3 boyutlu fotoğraflarla süsleme sanatlarının yapılarak kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurs programında el emeği ürünler hazırlanıp sergileniyor. Kadınların çoğunlukta rağbet gösterdiği örgü bebek yapımı etkinliği hakkında bilgi veren kurs eğitmeni Gülsen Çiçek, "Yerimizin şeffaf ve uygun olması nedeniyle öğrenci sayımız çok fazla, 60 kursiyer katılımını farklı bölümler halinde alıyoruz. Yaz kursu sonrası bir ay ara verip kış döneminde de kurslara devam edeceğiz" dedi.

Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesinde çocukların ebeveynleri ile birlikte sanat, bilim, doğa gibi alanların yanı sıra atölye etkinlikleriyle de eğitim faaliyetleri sunuyor. KÜYAP 2018 yılı etkinlikleri sonrasında geri dönüşümlerin yapılması ve halktan gelen taleple yeni dönemde de başarılı eğitim programlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA