Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sivas ve Yozgat illeri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7, Bölge Müdürlüğü tespitlerine göre Sivas ve Yozgat illerinde bugün öğle saatlerinden itibaren başlayıp gece yarısına kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda sel, ani su baskını ve yıldırım düşmesi gibi doğa olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. - SİVAS

Kaynak: İHA