Kuvvetli yağış sırasında elektrik akımına kapılan genç yoğun bakımda
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Kuvvetli yağış sırasında elektrik akımına kapılan genç yoğun bakımda

Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Edirne'de dün meydana gelen kuvvetli sağanak sırasında elektrik akımına kapılan gencin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Edirne'de dün meydana gelen kuvvetli sağanak sırasında elektrik akımına kapılan gencin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Dün yaya halde Nişancıpaşa Mahallesi'nde yaya olarak ilerlerken ani kuvvetli sağanağa yakalanan henüz ismi öğrenilemeyen 16 yaşlarındaki genç bir anda elektrik akımına kapılarak doğalgaz hattı borusuna tutundu.

Çevredekile hareketsiz halde boruya tutunmuş vaziyette gördükleri genci bir araçla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırdı.

Buradaki tedavisi sonrası genç Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayı görüntüleyen Ayça Top, mahallelerinin her yağışta göle döndüğünü söyledi.

Sürüklenen bir aracı çekerken yoldan geçen birinin doğalgaz borusuna tutunduğunu ve hareketsiz halde gördüğünü belirten Top, "16 yaşlarında. Elektrik mi çarptı ne yaptı hareketsiz duruyordu. Hemen 112'yi aradım, çaresiz bir şekilde. Sonra mahallede oturanlar çocuğu kurtarıp hastaneye götürdü.

Gerçekten çok etilendik."

Kuvvetli yağış sırasında elektrik akımına kapılan genç yoğun bakımda
Kuvvetli yağış sırasında elektrik akımına kapılan genç yoğun bakımda
Kuvvetli yağış sırasında elektrik akımına kapılan genç yoğun bakımda
Kuvvetli yağış sırasında elektrik akımına kapılan genç yoğun bakımda

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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