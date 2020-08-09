Kuvvetli yağış parke taşlarını yerinden söktü
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Kuvvetli yağış parke taşlarını yerinden söktü

İzmir ve Aydın'da kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, çok sayıda ağaç yola devrildi.

09.08.2020 23:05 | Son Güncelleme: 09.08.2020 23:09

İzmir ve Aydın'da kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, çok sayıda ağaç yola devrildi.

Kuyucak ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Çobanisa ve Şarabat Mahalleleri ile Kayran Kızlı Deresi'nde de aşırı yağış nedeniyle taşkın meydana geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuyucak Belediyesi ekipleri taşkının meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi aldı.

Taşkınlarla gelen çamurlar, ekipler tarafından temizlenirken, fırtınanın etkili olduğu yerlerde ağaçların yollara devrildiği görüldü.

Buharkent ilçesinde su basan ev ve iş yerleri ise Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Buharkent Belediyesi ekipleri tahliye çalışması yaptı, kapanan yolları açtı.

Kaymakam Kemal Ülkü ile Belediye Başkanı Mehmet Erol ilçe genelinde hasar gören bölgeleri ziyaret ederek, ekiplerden bilgi aldı.

İzmir'in Tire ilçesinde ise fırtına ve yağış etkili oldu. Fırtına nedeniyle tarlada ekili bulunan mısırların zarar gördüğü öğrenildi.

Kuvvetli yağış parke taşlarını yerinden söktü

Kaynak: AA

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