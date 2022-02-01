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Kuvvetli yağış öncesi mazgallar temizlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kuvvetli yağış öncesi mazgallar temizlendi

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu hafta etkili olması beklenen kuvvetli yağmur öncesi şehir merkezinde bulunan mazgalları temizledi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu hafta etkili olması beklenen kuvvetli yağmur öncesi şehir merkezinde bulunan mazgalları temizledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu hafta etkili olması beklenen aşırı yağışa karşın şehir merkezindeki yağmur suyu tahliye mazgallarında temizlik çalışması yaptı.

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, "Temizlik işleri müdürlüğü olarak yağışa karşı hazırlıklarımıza hız vermiş durumdayız. Ekiplerimiz, Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehir merkezindeki tüm yağmur suyu tahliye mazgallarında temizlik işlemi gerçekleştirdi. Amacımız, şiddetli bir yağmura karşı yağmur suyunun yer altına daha kolay ulaşmasını sağlamak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kuvvetli yağış öncesi mazgallar temizlendi

Kuvvetli yağış öncesi mazgallar temizlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Adıyaman, Yerel, Haber

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