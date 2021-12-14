KARAMAN (Habermetre) - METEOROLOJİK UYARI

Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Karaman il genelinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği Su Baskını, heyelan, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

14. 12. 2021 15: 00-14. 12. 2021 23: 59

Oluşması Muhtemel Riskler

Ani Sel - Su Baskını - Sel - Yıldırım - Heyelan - Ulaşımda Aksamalar

Uyarı Yapan Merkez Meteoroloji 8. Bölge (Konya) Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM)

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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