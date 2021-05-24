Kuvvetli sağanaktan zarar gören ekili arazilerde zarar tespiti yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuvvetli sağanaktan zarar gören ekili arazilerde zarar tespiti yapılıyor

Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel

Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçen cuma kuvvetli sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu zarar gören ekili arazilerde tespit çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçen cuma kuvvetli sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu zarar gören ekili arazilerde tespit çalışması başlatıldı.

Karacabey Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kırsal mahalleler Yeşildere, Dağkadı ve Tophisar'da yaklaşık 6 bin dekar alanda su baskınları yaşandığını bildirdi.

Aytek, "Yaklaşık 3 bin 500 dekarlık ekili ve dikili alanın zarar gördüğünü belirledik. Bu alanlarda genellikle sebze ve tahıl ekili. Bunlar ağırlıklı olarak da domates, biber, karpuz, mısır ve buğdaydan oluşuyor." dedi.

Ekiplerin sahada çalışmayı sürdürdüğünü aktaran Aytek, zarar tespitini 5-6 günde sonuçlandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

İçme suyu hatlarında oluşan hasarlar onarıldı

Olayın ardından ev ve iş yerleri ile altyapı içme suyu hatlarındaki ağır tahribat, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ile Ulaşım Dairesi Başkanlığının yanı sıra Karacabey Belediyesinin yoğun çalışmalarıyla giderildi.

Şahmelek, Yeşildere, Dağkadı, Okçular ve Kurşunlu mahallelerinde taşkın sonrası hasar gören kaptaj ve isale hattının onarımları BUSKİ ekiplerince gerçekleştirilerek bölgede yaşanması muhtemel su sorununun önüne geçildi. Bu kapsamda Kurşunlu'da 400, Şahmelek'te 150 metre isale hattı imalatları ile kaptaj ve hat onarımları yapılarak su temini sağlandı.

Ayrıca, Kurşunlu ve Malkara bölgesinde oluşan taşkın sonucu tıkanan menfez ve deşarj kanalları da BUSKİ ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Kuvvetli sağanaktan zarar gören ekili arazilerde zarar tespiti yapılıyor
Kuvvetli sağanaktan zarar gören ekili arazilerde zarar tespiti yapılıyor
Kuvvetli sağanaktan zarar gören ekili arazilerde zarar tespiti yapılıyor
Kuvvetli sağanaktan zarar gören ekili arazilerde zarar tespiti yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

Bir kent diken üstünde! Popülasyonu artan dev çekirgeler çiftçileri tedirgin ediyor
Bir kent diken üstünde! Popülasyonu artan dev çekirgeler çiftçileri tedirgin ediyor
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde...
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde...
Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti
Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Burcu Biricik Oktay Kaynarca
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuvvetli sağanaktan zarar gören ekili arazilerde zarar tespiti yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 23:06:59. #1.15#

title