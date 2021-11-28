Kuvvetli sağanak tarım alanlarında su taşkınlarına neden oldu - Haberler
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Kuvvetli sağanak tarım alanlarında su taşkınlarına neden oldu

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Su taşkını yaşanan tarım arazileri Sular altında kalan ağaçlar Evlerin etrafında oluşan su birikintileri Çilek seraları ANTALYA - Antalya'da kuvvetli sağanak tarım alanlarında su taşkınlarına neden oldu.

ANTALYA (AA) - Su taşkını yaşanan tarım arazileri

Sular altında kalan ağaçlar

Evlerin etrafında oluşan su birikintileri

Çilek seraları ANTALYA - Antalya'da kuvvetli sağanak tarım alanlarında su taşkınlarına neden oldu.

Kent genelinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Serik ilçesinde de etkili olan sağanak, tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. İlçedeki bazı akarsular taşarken, ağaçlar ve çilek üretimi yapılan seralar sular altında kaldı.

Kuvvetli sağanak tarım alanlarında su taşkınlarına neden oldu

Kuvvetli sağanak tarım alanlarında su taşkınlarına neden oldu

Kuvvetli sağanak tarım alanlarında su taşkınlarına neden oldu

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AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

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