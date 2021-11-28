ANTALYA (AA) - Su taşkını yaşanan tarım arazileri

Sular altında kalan ağaçlar

Evlerin etrafında oluşan su birikintileri

Çilek seraları ANTALYA - Antalya'da kuvvetli sağanak tarım alanlarında su taşkınlarına neden oldu.

Kent genelinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Serik ilçesinde de etkili olan sağanak, tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. İlçedeki bazı akarsular taşarken, ağaçlar ve çilek üretimi yapılan seralar sular altında kaldı.