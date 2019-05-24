Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli rüzgar nedeniyle On Temmuz Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bir evin çatısı uçtu.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle çatıdan düşen malzemeler başka binalara zarar verirken, sac ve tahta parçaları etrafa yayıldı.

Mithatpaşa Mahallesi Aziziye Caddesi'nde bir ağacın kopan dalı ise park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçta hasar meydana geldi.

Etrafı saçılan çatı ve ağaç parçaları vatandaşlarca temizlendi.

Kaynak: AA