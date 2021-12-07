Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Bazı bölgelerde trafik aksadı.

Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı ve Kumluca ilçelerinde kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi. Bazı araçların üzerine levhalar ve ağaçlar düştü.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin dış cephesinde şiddetli fırtına ve sağanaktan dolayı hasar oluştu.

Liman ve Sarısu mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Bazı yolları kapatan polis ekipleri, buralarda araç girişlerine izin vermiyor.

Şiddetli fırtına nedeniyle Yat Limanı'ndaki bazı tekneler su aldı, bir tekne de battı.

Su alması sonucu batan Ramazan Uyar'a ait 8 metrelik balıkçı teknesi vinç yardımıyla kaldırıldı.

Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Orhan Yakar, meteorolojinin uyarısının ardından limandaki 15 tekneyi balıkçı barınağına götürdüklerini söyledi.

Limandaki diğer teknelerin arasındaki uygun mesafeyi sağlayarak tedbir aldıklarını anlatan Yakar, "Buna rağmen bir teknemiz battı. Bunlar denizcilikte yaşanan şeyler." dedi.

Serik ilçesi Acısu Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Boğazkent Ovası ile tarım alanlarını su bastı.

Denizin rengi değişti

Sel suları nedeniyle Konyaaltı Plajı'nda denizin rengi kahverengiye döndü. Konyaaltı Plajı'na fotoğraf çekmek için gelenler, yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Dalgaların yürüyüş yoluna kadar ulaştığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "İhtiyacınız olan her an yanındayız." başlığıyla bir polis memurunun yağış nedeniyle yolda kalan sürücüye yardım ettiği anlar paylaşıldı.

Kaleiçi Yat Limanı'nda dalgalara rağmen bazı vatandaşların balık tutmaya çalıştığı görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 45 istasyonda 600 personelle su baskını ve taşkınlara müdahale ediyor.

Hava yolu trafiği de etkilendi

Kuvvetli rüzgar ve sağanaktan hava yolu trafiği de etkilendi. Sabah Antalya'dan İstanbul'a yapılması planlanan uçuş programı iptal edildi.

İstanbul'dan Antalya'ya gelecek 3 uçak ise Dalaman ve Konya'daki havalimanlarına yönlendirildi.

Bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanabildiği ancak iniş kalkışlarda herhangi sıkıntı olmadığı bildirildi.

"Çatı uçmaları ve çok sayıda ağaç devrilmesi var"

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine, kentte şiddetli fırtına ve sağanağın etkili olmaya başlamasıyla ekip olarak sahaya çıktıklarını söyledi.

Özellikle Konyaaltı'nda iş yerlerini su bastığı ihbarları aldıklarını aktaran Timur, "Yağış nedeniyle yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Çatı uçmaları ve çok sayıda ağaç devrilmesi var." dedi.

Vatandaşlardan Melih Alp ise sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada aracının üzerine ağacın devrildiğini gördüğünü dile getirdi.

"Yağış ve rüzgar önümüzdeki saatlerde de devam edecek"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, bölgenin dün itibarıyla Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girdiğini, fırtına ve yağış uyarılarının peş peşe sürdüğünü söyledi.

Döşemealtı'nda metrekareye düşen yağış miktarının 182,8 kilograma ulaştığını anlatan Gültekin, "Rüzgarın hızı Kemer'de 130,3 kilometreye ulaştı. Bu ciddi şekilde çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine de yol açabiliyor. Yağış ve rüzgar önümüzdeki saatlerde de devam edecek. Yarın sabaha karşı yağışın ve rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarın daha sakin bir havaya uyanılacağına değinen Gültekin, "Bulutlar denizden gelip, karayı vurdu. Vurdukça hem kuvvetli yağış hem kuvvetli rüzgara yol açıyor. Rüzgarın saatteki hızı 130 kilometreye ulaşıyor ve ciddi bir tahribata neden olabiliyor. Bugün dışarıda işi olmayanların içeride durmalarının hem can güvenliği açısından hem de trafiğin yoğunluğunu azaltmak için çok faydalı ve yararlı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.