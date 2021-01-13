Kuvvetli rüzgar ve sağanağın ardından temizlik çalışmaları
13.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:20
Okul bahçesindeki çatıdan uçan kısım Görevlilerin temizlik yapması Ekibin hasar tespiti AA Muhabiri Ayşe Yıldız'ın anonsu ANTALYA - Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı.
Okul bahçesindeki çatıdan uçan kısım
Görevlilerin temizlik yapması
Ekibin hasar tespiti
AA Muhabiri Ayşe Yıldız'ın anonsu ANTALYA - Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Fırtınanın hasar oluşturduğu yerlerde temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden