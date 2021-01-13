Kuvvetli rüzgar ve sağanağın ardından temizlik çalışmaları

Okul bahçesindeki çatıdan uçan kısım Görevlilerin temizlik yapması Ekibin hasar tespiti AA Muhabiri Ayşe Yıldız'ın anonsu ANTALYA - Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı.

Okul bahçesindeki çatıdan uçan kısım

Görevlilerin temizlik yapması

Ekibin hasar tespiti

AA Muhabiri Ayşe Yıldız'ın anonsu ANTALYA - Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Fırtınanın hasar oluşturduğu yerlerde temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden