Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtınaya Dikkat! - Haberler
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Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtınaya Dikkat!

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Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtınaya Dikkat!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; 30. 11. 2021 günü saat: 00. 00'dan başlayarak 30. 11. 2021 günü saat 23.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; 30. 11. 2021 günü saat: 00. 00'dan başlayarak 30. 11. 2021 günü saat 23. 59'a kadar ilimiz çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden aralıklı olarak 60-90 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/saat üzeri hızda rüzgar ve fırtına esmesi beklenmektedir.

Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olası muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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