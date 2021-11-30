Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı -BASIN BÜLTENİ (29.11.2021) - Haberler
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Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı -BASIN BÜLTENİ (29.11.2021)

Habermetre - Haberler | Toplum
Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı -BASIN BÜLTENİ (29.11.2021)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın {30. 11.

MARMARA, BALIKESİR (Habermetre) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın {30. 11. 2021 Salı ) da Marmara, Ege, İç Anadolu, Ban Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ban ve güneybatı yönlerden 60-90 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/saat üzeri hızda esmesi beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Gelişmeler AFAD tarafından 7/24 takip ediliyor.

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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