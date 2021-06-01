Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
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Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; 01. 06. 2021 tarihi saat 13: 00'den başlayarak, 02. 06.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; 01. 06. 2021 tarihi saat 13: 00'den başlayarak, 02. 06. 2021 saat 19: 00'a kadar ilimiz genelinde rüzgarın; güney ve batı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) ve aralıklı olarak kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) esmesi beklenmektedir. Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi vb. oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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