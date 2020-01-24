Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç, otomobilin üzerine devrildi
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Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç, otomobilin üzerine devrildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen ağaç, otomobilin üzerine devrildi.

24.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:07
Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç, otomobilin üzerine devrildi

'in ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen ağaç, otomobilin üzerine devrildi.

Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi'nde, rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, Abdulhalim Karaaslan'a ait park halindeki 47 PU 519 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından sokak trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç, otomobilin üzerine devrildi
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