Kuvvetli rüzgar etkili oldu
Konyaaltı Varyant'ta sallanan ağaçlar Kaleiçi Yat Limanı, limandaki tekneler Limanda sallanan ağaçlar ANTALYA - Antalya'da Ramazan bayramının ilk günü etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
24.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:22
Konyaaltı Varyant'ta sallanan ağaçlar
Kaleiçi Yat Limanı, limandaki tekneler
Limanda sallanan ağaçlar
ANTALYA - Antalya'da Ramazan bayramının ilk günü etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA