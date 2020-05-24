Kuvvetli rüzgar etkili oldu
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Kuvvetli rüzgar etkili oldu

Konyaaltı Varyant'ta sallanan ağaçlar Kaleiçi Yat Limanı, limandaki tekneler Limanda sallanan ağaçlar ANTALYA - Antalya'da Ramazan bayramının ilk günü etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar etkili oldu
24.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:22

Konyaaltı Varyant'ta sallanan ağaçlar

Kaleiçi Yat Limanı, limandaki tekneler

Limanda sallanan ağaçlar

ANTALYA - Antalya'da Ramazan bayramının ilk günü etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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