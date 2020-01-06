Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Kayseri'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.
Kayseri'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.
Kentte öğle saatlerinden sonra şiddetini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle Altınoluk, Alparslan, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerinde bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.
Gelen ihbarları değerlendiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 25 olaya müdahale etti. Ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Rüzgar nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın Kayseri'de yarın saat 09.00'a kadar etkili olacağı bildirildi.