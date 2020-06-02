Kuvvetli rüzgar adalet sarayının çatısını uçurdu
Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar adalet sarayının çatısını uçurdu.
02.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:20
Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar adalet sarayının çatısını uçurdu.
Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan Adalet Sarayı'nın çatısı uçtu. Çatının uçtuğu esnada bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, çatı kullanılamaz hale geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, çatının geri kalan kısmının uçmasına karşı adalet sarayının çevresinde güvenlik önlemi aldı. - SİVAS
Kaynak: İHA