Kuvvetli rüzgar adalet sarayının çatısını böyle uçurdu
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Kuvvetli rüzgar adalet sarayının çatısını böyle uçurdu

Kuvvetli rüzgar adalet sarayının çatısını böyle uçurdu Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar adalet sarayının çatısını uçurdu, çatının uçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

03.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:28

Kuvvetli rüzgar adalet sarayının çatısını böyle uçurdu

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar adalet sarayının çatısını uçurdu, çatının uçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Gemerek ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Fevziçakmak mahallesinde bulunan Adalet Sarayının çatısı uçurdu. Çatının uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatının rüzgarın etkisiyle uçtuğu görülüyor. Çatının uçtuğu esnada bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken çatı kullanılamaz hale geldi.

Kuvvetli rüzgar adalet sarayının çatısını böyle uçurdu

Kaynak: İHA

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