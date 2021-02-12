Kuvvetli rüzgar 25 metrelik aydınlatma direğini devirdi; 5 araçta hasar meydana geldi
12.02.2021 15:16 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:25
İZMİR'in Konak ilçesinde 25 metrelik aydınlatma direği, kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi.
İZMİR'in Konak ilçesinde 25 metrelik aydınlatma direği, kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi.
Alsancak semti Cumhuriyet Meydanı'nda öğle saatlerinde yaşanan olayda, aydınlatma direği kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi. 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. 25 metre uzunluğundaki direğin devrildiği yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı