KUVVETLİ LODOS NEDENİYLE BÜFENİN TENTESİ DÜŞTÜ, SİMİT TEZGAHI DEVRİLEREK ZARAR GÖRDÜ

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - Ataşehir'de etkisini sürdüren lodos nedeniyle bir büfenin tentesi düştü. Aynı cadde üzerinde bulunan simit tezgahı ise devrilerek zarar gördü.

İstanbul'da kuvvetli lodos akşam da etkisini sürdürüyor. Ataşehir Libadiye Caddesi üzerinde bulunan bir büfenin tentesi rüzgara dayanamayarak düştü. Tentenin düşmesiyle bir kişi hafif şekilde yaralandı. Büfe içindeki bazı malzemeler zarar gördü. Aynı cadde üzerinde bulunan bir simit tezgahı ise şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Ayrıca bir ağacın da lodosun etkisiyle devrildiği görüldü.

Büfe sahibi Rukiye Abaylı, Birden içeride müşterilerimiz varken rüzgar nedeniyle ufak tefek döküntüler olmaya başladı. Uçmalar falan oldu. İçeride müşterilerimiz olunca panik olduk dedi.

Simit tezgahı devrilen vatandaş ise, Buralar çok kötü oldu. Her şey karmakarışık oldu. Bizde bir şey yok. Tezgahı kurtarmaya çalışırken bazı sıkıntılar yaşadık, elimiz falan kanadı. Ama ciddi bir şeyimiz yok. Böyle bir rüzgar görmedik diye konuştu.