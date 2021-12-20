Kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

AA / Alaeddin Çoğal - Haberler | Güncel

Adana'nın Karataş ilçesinde sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle yükselen deniz suyu taştı.

KARATAŞ, ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle yükselen deniz suyu taştı.

Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Karataş sahilinde yağış ve fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu taştı.

Deniz suyunun sahil yoluna ulaşması nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti, parkların bir bölümünü su bastı.

Yumurtalık ilçesinde de sağanak dolayısıyla derelerden akan çamurlu su, sahil boyunda denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı gemilerin açığa çekildiği gözlendi.

Kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

Kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

Kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

 Şiddetli kar yağışı nedeniyle 10 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi

Şiddetli kar yağışı nedeniyle 10 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi

AA / Alaeddin Çoğal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title