Kuvvetli fırtına nedeniyle İstanbul'da 152 yapının çatısı uçtu
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Kuvvetli fırtına nedeniyle İstanbul'da 152 yapının çatısı uçtu

09.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:44
Kuvvetli fırtına nedeniyle İstanbul'da 152 yapının çatısı uçtu

İstanbul'da dün akşam etkili olan kuvvetli fırtına ve lodos nedeniyle çok sayıda ev ve araçta hasar oluştu.

İstanbul'da dün akşam etkili olan kuvvetli fırtına ve lodos nedeniyle çok sayıda ev ve araçta hasar oluştu.

AA muhabirinin AKOM'dan aldığı bilgiye göre, özellikle Avrupa Yakası'nda etkisi görülen fırtına nedeniyle 152 çatı uçması, 30 ağaç devrilmesi, 71 tehlike arz eden parça, 36 trafik ışığı ve yön tabelasında hasar ile 31 araç hasarı meydana geldi.

Zeytinburnu'nda rayların üzerine düşen ağaçlar sefer aksamasına yol açtı.

Kentin bazı bölgelerinde ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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