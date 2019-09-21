Kuveytli yardım derneklerinden Şanlıurfa'ya okul

21.09.2019 17:22

Şanlıurfa Valiliği ve Kuveytli yardım kuruluşları arasında imzalanan protokolle, kente 16 derslikli okul yaptırılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'da, Vali Abdullah Erin, Kuveytli Necat Hayır Derneği Temsilcisi İbrahim Khalid Al-Bader ve Said Yardım Derneği Temsilcisi Mahmoud Alaouiss ile İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'in katılımıyla Eyyübiye ilçesinde 16 derslikli okul yapılması için protokol imzalandı.

Vali Erin, yaptığı konuşmada, yürütülen yardım çalışmalarıyla Türkiye, Kuveyt ve Suriye kardeşliğinin diğer İslam ülkelerine örnek olacak şekilde geliştiğini belirtti.

Okulun Suriyelilerin en fazla yaşadığı bir bölgede yapılacağını bildiren Erin, "İnşallah kısa süre içerisinde bu okulunda yapımına başlayıp Suriyeli çocuklarımızın Şanlıurfalı çocuklarla birlikte eğitim almalarını sağlayacağız. Sizlerin de buradaki Suriyeliler için nasıl çaba gösterdiğinize bizler de şahitlik ettik, ahirette de Cenabı Allah'ın huzurunda şahitlik edeceğiz. Hepinize tek tek şükranlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Protokol törenine katılan İyilik ve Sanayi Endüstrisi Derneği Genel Başkanı Faisal Alzamel, Türkiye'nin Suriyeliler için çok büyük hayırlar yaptığını belirtti.

Kaynak: AA