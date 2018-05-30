Kuveytli Vaiz Mübarek El-Bathali: Salah, Final Maçında Oruç Tutmadığı İçin Sakatlandı
Kuveytli vaiz Mübarek el-Bathali, Mohamed Salah'ın final maçında oruç tutmadığı için sakatlandığını, bu sakatlığın Allah tarafından bir ceza olduğunu dile getirdi.
Kuveytli din adamı Mubarak Al Bathali, Real Madrid karşısında 33. dakikada omuzundan sakatlandığı için oyundan çıkan Mohammad Salah'ın sakatlığının oruç tutmadığı için Allah tarafından bir ceza olduğunu söyledi.
"ALLAH TARAFINDAN BİR CEZA"
Al-Bathali, müslümanlara seyahat etmeleri durumunda oruç tutmama izni verilmesine rağmen bu Salah'ın İngiltere'den Ukranya'ya seyahat ettiği için değil, maç için oruç tutmaya niyetlenmediği için günah işlediğini ve sakatlığının Allah tarafından bir ceza olduğunu söyledi.
Liverpool fizyoterapisti Ruben Pons, Salah'ın bir diyetisyen ile görüştükten sonra maçtan bir gün önce ve maç günü oruç tutmayacağını açıklamıştı.
YORUMLAR (33)
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Herseyi bu hukumet yapti zaten ne zenginlermis beeeeee milletin vergisi nere gitti ki sormazlarmi ken ceplerinden verdiler yollari hastaneleri hepsini millet vergi vermiyor turkiyede herhalCevap Yaz Yayından Kaldır
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müslümanlık artık böyle yobazlar yüzünden tarihe karışacak şimdi gördünüzmü gerçekleri islamdan neden bütün dünyanın kactını cephe aldını insanlığı korumak için artık islamı din değil bir terör kurumu olarak görüyorlar.Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırAA: Sen islamı bilmediğin için rahat rahat konuşYayından Kaldır
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Nasuhi efendinin msp deki yenilikçi hareket hakkındaki iddiaları yenilir yutulur gibi değil ,ne istedilerde bu yüzdenmi verdiler..?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yaşadığı sakatlığın oruç tutma/tutmama ile ilişkilendirilmesi, akıl yoksunluğunu gösterir. İslam bilgisinden yoksunluğunu gösterir. Maça çıkacak oyuncular, hastalar, gebeler, emziren anneler, iş makinesi kullananlar, uzun yol şoförleri, astronotlar, cerrahlar, açlığa ve susuzluğa dayanamayanlar, oruçluyken öfkesine hakim olamayanlar vb. tutmayabilir. Bu durumları ortadan kalkarsa kaza edebilir veya fidye ödeyebilirler. Dinimiz kolaylık dinidir.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır