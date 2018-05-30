Kuveytli Vaiz Mübarek El-Bathali: Salah, Final Maçında Oruç Tutmadığı İçin Sakatlandı

Kuveytli din adamı Mubarak Al Bathali, Real Madrid karşısında 33. dakikada omuzundan sakatlandığı için oyundan çıkan Mohammad Salah'ın sakatlığının oruç tutmadığı için Allah tarafından bir ceza olduğunu söyledi.

"ALLAH TARAFINDAN BİR CEZA"

Al-Bathali, müslümanlara seyahat etmeleri durumunda oruç tutmama izni verilmesine rağmen bu Salah'ın İngiltere'den Ukranya'ya seyahat ettiği için değil, maç için oruç tutmaya niyetlenmediği için günah işlediğini ve sakatlığının Allah tarafından bir ceza olduğunu söyledi.

Liverpool fizyoterapisti Ruben Pons, Salah'ın bir diyetisyen ile görüştükten sonra maçtan bir gün önce ve maç günü oruç tutmayacağını açıklamıştı.