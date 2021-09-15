Kuveytli Hayırseverlerin Yapımını Tamamladığı Okullarda Ders Başladı - Haberler
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Kuveytli Hayırseverlerin Yapımını Tamamladığı Okullarda Ders Başladı

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Kuveytli Hayırseverlerin Yapımını Tamamladığı Okullarda Ders Başladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuveytli hayırseverlerin destekleriyle Eyyübiye ilçesinde inşa edilen Türk ve Suriyeli çocukların birlikte eğitim gördüğü okullarda incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuveytli hayırseverlerin destekleriyle Eyyübiye ilçesinde inşa edilen Türk ve Suriyeli çocukların birlikte eğitim gördüğü okullarda incelemelerde bulundu.

Kurduğu yakın ilişkiler, arsa temini ve benzeri konularda sağladığı kolaylıklar sayesinde yabancı devletlerden sağlanan fonlarla yapımı tamamlanan ve devam eden okulları ziyaret eden Vali Abdullah Erin, tespit ettiği sorunların giderilmesi için talimat verdi.

Şanlıurfa'da göreve başladığı 2017 yılından sonra 393 devlet okulunun tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulduğunu hatırlatan Vali Erin, bu okullara ilave olarak Kuveytli hayırseverlerin 15 okulun inşaatına başladıklarını ve bunlardan 9'unun tamamlandığını, 6'sının ise inşaatlarının devam ettiğini söyledi.

ATAA İnsani Yardım Derneği'nin yapımını üstlendiği, Kuveytli hayırseverlerden sağladığı fonlarla 2020 yılı Ekim ayı sonlarında inşaatına Ziraat Fakültesi Eyyübiye kampüsünde yapımına başlanan 16 derslikli iki, 24 derslikli bir okul binasındaki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Erin, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Okul ziyaretlerine, Said İnsani Yardım Derneği'nin Kuveytli hayırseverlerden sağladığı fonlarla yapımını tamamladığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettiği Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesindeki Türk-Kuveyt Kardeşlik Kız Ortaokulu ve Tayba Ortaokulu ile devam eden Vali Erin, burada okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okulların dersliklerini ziyaret ederek öğrencilerle tanışan ve sohbet eden Vali Erin'e, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt da eşlik etti.

Said İnsani Yardım Derneği'nin sağladığı fonlarla Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesinde 8 derslikli Türk-Kuveyt Kardeşlik Kız Ortaokulu ve 8 derslikli ortaokul, Hayati Harrani Mahallesinde 8 derslikli ilkokul ve 12 derslikli lise, Osmanlı Mahallesinde 12 derslikli Kız İmam Hatip Lisesi ile Akçakale'de 12 derslikli lise inşaatları tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunuldu.

Said İnsani Yardım Derneği'nin Akçakale'de yapımını üstlendiği 8'er derslikli üç ayrı okul ile ATAA İnsani Yardım Derneği'nin üstlendiği 8'er derslikli üç okul inşaatı devam ediyor.

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Haber: Kuveytli Hayırseverlerin Yapımını Tamamladığı Okullarda Ders Başladı - Haberler
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