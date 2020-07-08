Kuveytli eski milletvekilinin "telefonu kötüye kullanma" suçundan aldığı hapis cezası onandı Kuveyt'te eski milletvekili Nasır ed-Duveyle, "Suudi Arabistan'a hakaret" suçundan beraat ederken, "medya kampanyası kabahati ve telefonun kötüye kullanımı" suçundan açılan davadan aldığı bir yıl hapis cezası onandı.

Kuveyt'te eski milletvekili Nasır ed-Duveyle, "Suudi Arabistan'a hakaret" suçundan beraat ederken, "medya kampanyası kabahati ve telefonun kötüye kullanımı" suçundan açılan davadan aldığı bir yıl hapis cezası onandı.

Duveyle, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'a hakaret" suçundan beraat ettiğini, "medya kampanyası kabahati ve telefonun kötüye kullanımı" sebebiyle aldığı bir yıl hapis cezasının ise onandığını belirtti.

Kararı temyize götüreceğini ifade eden Duveyle, "Aldığı kararlara katılmasak da Kuveyt yargısına saygı duyarız." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'daki Twitter kullanıcıları, Duveyle'nin, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın Suudi Arabistan'da vereceği iddia edilen konser sırasında Abha kentini bombalamaları için Husilere çağrıda bulunan bir tweeti "Kaç Shakira" ifadesiyle paylaşmasına tepki göstermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin şikayeti üzerine Duveyle hakkında dava açmıştı.

Daha sonra da Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Duveyle hakkında bakanlığın kararlarını eleştiren paylaşımları sebebiyle ikinci bir şikayette bulunmuştu.

Kuveyt Başsavcılığı ise Duveyle'ye "Suudi Arabistan'a düşmanca davranmak" ve "telefonu kötüye kullanmak" suçlamalarını yöneltmişti.

Duveyle geçen sene görülen davalardan ilkinde beraat etmiş, ikincisinde ise bir yıl hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: AA