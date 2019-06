Kuveytli damat Mardin'de yüzleri güldürdü

HALİL İBRAHİM SİNCAR/SABAHATTİN KAYA - Kuveytli iş adamı Tarık Alshaya, eşinin memleketi Mardin'in Ömerli ilçesinde kurduğu dernek aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Kuveyt'te inşaat sektöründe şirketleri bulunan 42 yaşındaki Alshaya, 4 yıl önce kurulan, kendisinin de görev yaptığı bir sivil toplum kuruluşunda görevli Türkiye ve Lübnan vatandaşı Zeina Elomari ile tanıştı. Aslen Ömerlili olan Elomari ile 2017'de evlenen Alshaya, 2 yıl önce Ömerli'ye geldi.

Türkiye'yi ve Mardin'i çok seven Alshaya, ilçede harabe durumdaki eşinin dedesine ait 200 yıllık tarihi evi yaklaşık 100 bin dolar maliyetle yöreye özgü mimariye uygun restore etti.

Sık sık ilçeye gidip gelen Alshaya, eşiyle Ömerli Uluslararası İnsani Yardım Derneğini kurarak ilçedeki ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere yardımda bulunuyor.

Alshaya'nın onursal başkanlığını, eşinin de başkanlığını yaptığı dernek aracılığıyla Afrika'da 8 su kuyusu açtırıldı, Ömerli'de belirlenen 155 öğrenciye giysi, 105 aileye gıda, 400 çocuğa da bayramlık yardımı yapıldı.

"Gelecekte burada yaşamayı düşünüyorum"

Alshaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elomari ile birbirlerini çok sevdiklerini belirterek 2017 yılında eşinin dedesinin yaşadığı toprakları merak ederek Ömerli'ye geldiklerini söyledi.

İlçede çok sıcak karşılandıklarını ve ilçeyi çok sevdiklerini anlatan Alshaya, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz zaman eşimin dedesinin evi harabe durumdaydı. O zaman buradaki yetkililerle istişare ettik. Evi restore etmeye karar verdik. Ömerli'deki esnafın, ustaların kazanması için ilçedeki esnafa restorasyonu yaptırdık. Ev 200 yıllık, yaklaşık 100 bin dolar harcadık. Ben burayı çok sevdim, çok rahatım. Şu anda gidip geliyorum, gelecekte burada yaşamayı düşünüyorum."

Eşiyle ihtiyaç sahiplerine yardım yapabilecekleri Ömerli Uluslararası İnsani Yardım Derneğini kurduklarını anımsatan Alshaya, dernek aracılığıyla ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyelilere yardımda bulunduklarını bildirdi.

"Dünya mazlumları için her türlü çabayı gösteriyorlar"

Türk milletinin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya mazlumlarına sahip çıktığını, bundan dolayı kendisini çok sevdiklerini ifade eden Alshaya, "Bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı ve Kuveyt Emiri arasındaki diyalog çok güzel. Dünya mazlumları için her türlü çabayı gösteriyorlar. Biz de Ömerli'de elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ömerli ÇATOM sorumlusu ve derneğin yönetim kurulu üyesi Hülya Akgül de Ömerli Uluslararası İnsani Yardım Derneğinin desteğiyle alınan yardımları merkezdeki çocuklara dağıttıklarını dile getirdi.

Akgül, Alshaya'nın sürekli yardımda bulunduğunu aktararak "Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Giysi yardımı alan Suriyeli Ala Halef ise yardımlar destekleri için Alshaya ve eşine teşekkür etti.

Kaynak: AA