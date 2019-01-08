Kuveytli Büyükelçi Al Zawawi, Şanlıurfa'da Vali Abdullah Erin İle Bir Araya Geldi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin,Suriyelilere yapılan yardımlar konusunda ikili ilişkilerin geliştirildiği Kuveyt'in Türkiye Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawawi ve heyetini ağırladı.

SURİYELİLERE YÖNELİK YARDIM PROJELERİ İÇİN ŞANLIURFA'YI ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilere yönelik yapılan yardımlar konusunda devam eden projeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere önceki gün Şanlıurfa'ya gelen Büyükelçi Al Zawawi'yi Valilikte ağırlayan Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

VALİ ERİN, BÜYÜKELÇİ AL ZAWAWİ İLE GÖRÜŞTÜ

Hafta sonu ilk olarak Kuveyt Milletvekili Abdulwahab Mohammed Al Babtain ile bir araya gelen Vali Erin, bugün de Büyükelçi Al Zawawi ile Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilere yönelik sürdürülen projeler hakkında görüşme imkanı bulduklarını kaydetti.

"KUVYET BÜYÜKELÇİMİZE, KUVEYT DEVLETİNE VE MİLLETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Konuşmasına devam eden Vali Erin: "Kuveyt Emirliği tarafından yapılan yardımlardan dolayı başta Kuveyt Emiri olmak üzere yardım kuruluşlarına ilgileri, destekleri ve yardımlardan dolayı Sayın Büyükelçimizin şahsında Kuveyt Devletine ve milletine teşekkürlerimizi iletiyorum. Bugün Kuveytli hayır kurumlarımızın Suriyeli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak üzere yapmış oldukları ve uyguladıkları bazı projeleri de yerinde görmüş olacağız. Şanlıurfa'da uyguladıkları her bir proje zaten var olan Kuveyt'le Türkiye arasındaki kardeşliğin, dostluğun ve birlikteliğin güçlenmesine vesile oluyor.

"ŞANLIURFA KUVEYTLİ KARDEŞLERİMİZİ AĞIRLAMAKTAN İFTİHAR DUYAR"

Peygamberler Şehri Şanlıurfa her zaman Kuveytli kardeşlerimizi ağırlamaktan iftihar duyar. Burası aynı zamanda Kuveyt Büyükelçimizin ve Kuveytli kardeşlerimizin evidir. Ziyaretleri için Şanlıurfalı ve Suriyeli kardeşlerimiz adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"ŞANLIURFA'DA SURİYELİLERE KARŞI ENSAR KÜLTÜRÜNÜ GÖRDÜM"

Kuveyt'in Türkiye Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawawi ise Şanlıurfa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek: " Şanlıurfa'da Suriyelilere karşı ensar kültürünü gördüm. Şanlıurfa'ya ilke defa geldim ama emin olun ki bundan sonra tekrar tekrar geleceğim.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİ AYNI ZAMANDA STRATEJİK BİR İLİŞKİDİR"

Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişki dostluğun yanında aynı zamanda stratejik bir ilişkidir. İki ülkenin yönetim anlayışıyla böyle bir ilişkiye sahip olduk ve sahip olduğumuz ilişkilerden iftihar ediyoruz. Suriyeli kardeşlerimize yönelik sizlerin yardımları yanında dinimizin gereği olarak aslında manevi anlamda kendimizi de kurtarmak amacıyla yapıyoruz. Verebildiklerimiz karşılığında Allah bizleri muvaffak etsin ve ülkelerimizi belalardan korusun. Bizleri buraya davet ederek ağırladığınız için teşekkür ediyor, dayanışmamızın güçlenerek devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

GEZİ PROGRAMINA KATILDILAR

Şanlıurfa'ya gelen Kuveyt'in Türkiye Büyükelçisi ve beraberindekiler daha sonra yapılan yardım çalışmalarını yerinde görmek üzere düzenlenen gezi programına katıldılar.