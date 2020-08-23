Kuveyt Veliaht Prensi: "Hanedan üyeleri hukukun üstünde değildir" Kuveyt Veliaht Prensi Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, kamuoyunda "Malezya fonu" olarak bilinen ve eski Başbakan Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın oğlunun isminin de karıştığı yolsuzluk davasıyla ilgili olarak "kimsenin hukukun üstünde olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Kuveyt Veliaht Prensi Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, kamuoyunda "Malezya fonu" olarak bilinen ve eski Başbakan Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın oğlunun isminin de karıştığı yolsuzluk davasıyla ilgili olarak "kimsenin hukukun üstünde olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Veliaht Prens Sabah, "Malezya fonu" davasında soruşturmayı yürüten savcılarla davada yargılanan eski Başbakan'ın oğlu Şeyh Sabah Cabir el-Mubarek es-Sabah arasında iş birliği yapıldığına dair sosyal medyaya sızan görüntülerle ilgili açıklamada bulundu.

Kuveyt halkına seslenen Sabah, "Hanedan üyeleri de Kuveyt halkının bir parçasıdır ve aynı kanunlar onlar için de geçerlidir. Hata yapan hatasının sorumluluğunu üstlenir. Hukukun üstünde kimse yoktur." dedi.

Kim olursa olsun yolsuzluk yapanların koruma altına alınmayacağını vurgulayan Sabah, hükümete ve Meclise yolsuzlukla mücadele için etkili tedbirler alma çağrısı yaptı.

Eski Kuveyt Başbakanı Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın oğlu Şeyh Sabah Cabir el-Mubarek es-Sabah, 9 Temmuz'da yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Söz konusu davada, hükümet yetkilileri ve iş adamlarının oğulları, eski Malezya Başbakanı Necip Rezak ve Çinli iş adamı Low Taek Jho lehine Malezya Kamu Kalkınma Fonu'nda kara para aklamakla suçlanıyor.

Kaynak: AA