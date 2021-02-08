Kuveyt ve Umman, BAE'de üretilen bazı ilaçların kullanımını yasakladı
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Kuveyt ve Umman, BAE'de üretilen bazı ilaçların kullanımını yasakladı

08.02.2021 00:19 | Son Güncelleme: 08.02.2021 00:22
Kuveyt ve Umman, BAE'de üretilen bazı ilaçların kullanımını yasakladı

Kuveyt ve Umman, "onaylanan teknik özelliklere uymadığı" gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketi tarafından üretilen bazı ilaçların dağıtımı ve kullanımını durdurma kararı aldı.

Kuveyt ve Umman, "onaylanan teknik özelliklere uymadığı" gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketi tarafından üretilen bazı ilaçların dağıtımı ve kullanımını durdurma kararı aldı.

Umman Sağlık Bakanlığı resmi Twitter hesabından, BAE ilaç şirketi "Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar)" tarafından üretilen bir dizi ilacın toplanılmasının yanı sıra dağıtımı ve kullanımını yasaklayan bir genelge yayımladı.

Yasaklanan ilaçların listesinin yayımlandığı genelgede, üretici şirketin "onaylanmış spesifikasyonlara uygun olmaması nedeniyle" bu adımın atıldığı belirtildi.

Yasaklanan ilaçların listesi şu şekilde:

"Mucolyte Syrup, Supraproct-S Suppositories, Julmentin 375mg Tablets, Butalin 2mg Tablet, Butalin 4mg Tablet, Julmentin Forte Tablets, Scopinal Syrup ve Lipigard 10mg Tablets."

Bakanlık üretici şirketin yerel acentesine de tüm resmi ve özel sağlık kuruluşlarından söz konusu ilaçların toplatılmasına yönelik gereken tüm adımları atması konusunda uyarıda bulundu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Julphar ilaç şirketinde üretilen "Profinal" ilacını "onaylanmış spesifikasyonlara uygun olmaması nedeniyle" toplatılması ve dağıtımının yapılmaması kararını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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