Kuveyt ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kuveyt'te 18, Suudi Arabistan'da 15 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kuveyt'te 18, Suudi Arabistan'da 15 kişi daha yaşamını yitirdi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin daha vefat ettiği, 1718 yeni vaka kaydedildiği, 1767 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybının 1961'e, vaka sayısının da 354 bin 851'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 334 bin 445 olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1567 yeni vaka tespit edildiği, 1032 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Salgında toplam can kaybının 7 bin 804'e, vaka sayısının 486 bin 106'ya yükseldiği, 466 bin 578 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed