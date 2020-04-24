Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
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Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin Kuveyt'te 15'e yükselirken, Katar'da ise vaka sayısı 8 bin 525'e ulaştı.

24.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:14
Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin Kuveyt'te 15'e yükselirken, Katar'da ise vaka sayısı 8 bin 525'e ulaştı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 15 olduğunu söyledi.

Vaka sayısının 215 artarak 2 bin 614'e çıktığını kaydeden Sened, iyileşen hasta sayısının ise 613'e ulaştığını ifade etti.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, 761 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 8 bin 525 olduğunu açıkladı.

Virüse yakalanan hastalardan 809'unun tedavilerinin ardından iyileştiği aktarılan bakanlık açıklamasında, Kovid- 19 kaynaklı yeni can kaybı kaydedilmediği bildirildi.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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