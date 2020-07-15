Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 399'a, Katar'da 151'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 399'a, Katar'da 151'e yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 703 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 399'a, vaka sayısının da 56 bin 877'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 46 bin 897'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 450 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 151'e, vaka sayısının da 104 bin 983'e yükseldiğini aktaran bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 101 bin 637'ye ulaştığını bildirdi.

Kaynak: AA