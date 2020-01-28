Kuveyt ve İngiltere merkezli dernekler Akçakale'de ekmek dağıttı

28.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:49

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Kuveyt ve İngiltere merkezli dernekler tarafından dar gelirli 3 bin Türk ve Suriyeli aileye, 6 bin ekmek dağıtımı yapıldı.



Akçakale Belediye Başkanlığı, Kuveyt Terahum ve İngiltere merkezli Crısıs Aıd derneklerinin ortak çalışmasıyla, Türk ve Suriyeli ailelere ekmek dağıtıldı. Belediye ve dernek yetkilileri, belediye önünde sıraya giren binlerce yoksul ailenin, ekmek ihtiyacını giderdi. Dernek yetkilileri, ihtiyaç sahiplerine yardımların devam edeceğini aktardı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, mesai mefhumu gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine yardımların aralıksız devam edeceğini söyledi.



Ekmek dağıtımı sonrası Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'yı makamında ziyaret eden Crısıs Aıd Dernek Müdürü Iskander Han yaptığı açıklamada, "İngiltere'den geldik. Terahum Derneği ile Akçakale Belediye Başkanlığı ile ekmek dağıtımını gerçekleştirdik. Katkılarından ve yardımlarından dolayı belediye yetkililerine teşekkür ederiz" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA