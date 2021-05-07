Kuveyt Vakıflar Genel Sekreterliğinin ramazan yardımları dağıtıldı
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Kuveyt Vakıflar Genel Sekreterliğinin ramazan yardımları dağıtıldı

Kuveyt Vakıflar Genel Sekreterliğinin ramazan yardımları dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Kuveyt Vakıflar Genel Sekreterliği ve Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ramazan 2021 İftar Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri dağıtıldı.

Kuveyt Vakıflar Genel Sekreterliği ve Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ramazan 2021 İftar Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri dağıtıldı.

Sakarya Valiliği ve Türk Kızılay Sakarya Şubesi ekipleri aracılığıyla 200 gıda kolisi, kentte tespit edilen ailelere teslim edildi.

Kuveyt Devleti'nin kurulmasıyla oluşturulan Kuveyt Vakıflar Genel Sekreterliği, her yıl ramazan ayında kardeşlik ve dayanışma amacıyla Kuveyt'in dış temsilcikleri aracılığıyla "Ramazan İftar Projesi" düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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