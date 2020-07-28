Kuveyt, Umman, BAE ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Kuveyt, Umman, BAE ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 442'ye, Umman'da 402'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 347'ye, Filistin'de 81'e yükseldi.

Kuveyt, Umman, BAE ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı
28.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:00

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 442'ye, Umman'da 402'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 347'ye, Filistin'de 81'e yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 442'ye yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 770 artışla 65 bin 149'a ulaşırken, 55 bin 681 kişi sağlığına kavuştu.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 846 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 402'ye, vaka sayısının da 77 bin 904'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının ise 58 bin 587 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 347'ye ulaştı.

Son 24 saatte 369 yeni vaka tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 59 bin 546'ya çıkarken, 52 bin 905 kişi sağlığına kavuştu.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı ise salgın nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 481 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria olmak üzere tüm Filistin'de Kovid-19 nedeniyle toplam vefat edenlerin sayısı 81'e, hastalığa yakalananlar 13 bin 938'e yükselirken, 6 bin 33 kişi hastalığı yendi.

Kaynak: AA

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