Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanlığına üçüncü kez Merzuk Ali el-Ganim seçildi

Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanlığına iki dönemdir bu görevi yürüten Merzuk Ali el-Ganim yeniden seçildi.

Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanlığına iki dönemdir bu görevi yürüten Merzuk Ali el-Ganim yeniden seçildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Ganim, 16. yasama dönemi için Ulusal Meclis Başkanı oldu.

Mecliste yapılan oylamada Ganim 33 oyla başkan seçilirken, rakibi Bedr el-Hamidi ise 28 oyda kaldı. Oylamada 3 de boş oy kullanıldı.

Ganim, 2012'den bu yana Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürütüyor.

Kuveyt'te 5 Aralık'ta yapılan milletvekili seçimlerinde, 50 sandalyeli Ulusal Mecliste 19 vekil yerini korurken, 31 yeni isim Meclise girmeyi başarmıştı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, seçimin ardından Meclis açılış oturumunda yaptığı konuşmada, milletvekillerinden demokratik yaklaşıma uygun hareket etmelerini beklediklerini belirterek, ülkenin gelişimi için "kapsamlı reform programı" gerektiğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu