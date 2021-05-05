Kuveyt Türk ve KT Bank AG'ye en iyi finansal kuruluş ödülü

Kuveyt Türk ve Almanya'daki iştiraki KT Bank AG, 189 ülkede okuyucuyla buluşan, merkezi New York'ta olan Global Finance dergisi tarafından düzenlenen World's Best Banks Awards'ta çifte ödüle layık görüldü.

Kuveyt Türk ve Almanya'daki iştiraki KT Bank AG, 189 ülkede okuyucuyla buluşan, merkezi New York'ta olan Global Finance dergisi tarafından düzenlenen World's Best Banks Awards'ta çifte ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, "Türkiye'nin En İyi İslami Finansal Kuruluşu" ödülünü alırken, KT Bank AG ise "Avrupa'nın En İyi İslami Finansal Kuruluşu" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, şunları kaydetti:

"Faizsiz finans alanında 32 yıldır seçkin finansal ürün ve hizmetlerimizi etkin şekilde tasarruf sahipleriyle ve yatırımcılarla buluşturuyoruz. Müşteri deneyimini odağa alarak teknoloji ve inovasyon yolunda attığımız adımlarla sektördeki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. Ülkemizin dört bir yanına yayılan geniş şube ağımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını fiziki ortamda karşılarken, dijital kanallarımız vasıtasıyla da bu kanalları kullanan 2 milyonu aşkın müşterimize hizmet veriyoruz. Operasyonel çalışmalarımızın yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koyuyoruz. Dünyanın prestijli ödüllerinden birini üçüncü kez almamız, bugüne kadar yaptığımız çalışmaların doğru, yerinde ve sürdürülebilir olduğunu tesciller nitelikte. Ürün ve hizmetlerimizle müşteri deneyimini üst seviyede tutmaya, toplumuza değer katacak çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz."

KT Bank AG'nin, faizsiz finans esaslarına göre faaliyet gösteren Avrupa'nın ilk tam teşekküllü finans kuruluşu olduğunu belirten Uyan, genel merkezi, Avrupa'nın finans başkenti Almanya Frankfurt'ta bulunan KT Bank AG'nin, Berlin, Frankfurt, Mannheim, Münih ve Köln'deki şubeleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Uyan, "Almanya'nın yanı sıra başta Avrupa olmak üzere geniş bir coğrafyada hizmet veren KT Bank AG'nin AB, Türkiye ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi bölgesinde yer alan 52 ülkede müşterisi bulunuyor. Avrupa genelinde faizsiz finansal sisteme olan ilgiyi ve erişimi artırmak için çalışmalarını sürdüren KT Bank AG, üçüncü kez Avrupa'nın en iyisi seçilerek başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu." ifadelerini kullandı.

Uyan, KT Bank AG'nin etik, ilkeli ve değer odaklı finansal hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız