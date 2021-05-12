Kuveyt Türk'ün reel sektöre desteği 89 milyar TL'yi aştı

Kuveyt Türk, 2021'in ilk çeyreğinde 459,2 milyon TL net kar elde etti.

Kuveyt Türk, 2021'in ilk çeyreğinde 459,2 milyon TL net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk'ün kullandırdığı fon büyüklüğünü yüzde 13 artırarak 89,2 milyar TL'ye yükseltti.

Kuveyt Türk'ün aktif büyüklüğü 163,6 milyar TL'yi buldu. 2021'in ilk çeyreğinde 459,2 milyon TL net kar elde eden Kuveyt Türk'ün öz varlıkları ise 8,2 milyar TL'ye ulaştı.

Kuveyt Türk'ün toplanan fon büyüklüğü 2020 yılı sonuna göre yüzde 8 artışla 132,2 milyar TL olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 13 yükselişle 89,2 milyar TL'ye çıktı.

Kuveyt Türk, bu dönemdeki net karını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artırarak 459,2 milyon TL'ye çıkardı. Öz varlıklarını 8,2 milyar TL'ye, aktif büyüklüğünü ise 163,6 milyar TL'ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sırada, katılım finans kuruluşları arasında da ilk sıradaki yerini korudu.

İnsan kaynakları süreçlerini "önce insan-önce çalışan" prensibiyle yürüten ve Gelişim Mutfağı, Gelişim Sepeti, İyi ki İşveren Markası, Önce Çalışan Meclisi gibi birçok özgün insan kaynakları uygulamasını hayata geçiren Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından insan kaynakları alanında düzenlenen organizasyonda "5000+ Çalışan Sayısı" kategorisinde birinci olarak üst üste 4'üncü kez "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçildi. Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olan teknoloji şirketi Architecht ise "50-250 Çalışan Sayısı" kategorisinde en iyi işverenler listesine ikinci kez girmeyi başardı.

Kuveyt Türk, gelecek nesillere kaynak kitaplar bırakmak amacıyla yayın hayatına kazandırdığı prestij eserler serisine 2021 yılında 'Sanatın ve Sanatkarın İzinde kitabını da ekledi.

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümemizi devam ettirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, şunları kaydetti:

"Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle 32 yıldır müşterilerimize hizmet veriyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümemizi devam ettirdik. Salgının devam ettiği bu dönemde de ana odağımızı müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı çerçevesinde şekillendirdik. Çözüm odaklı teknolojik altyapımızla dijital kanallar üzerinden müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını kolay, hızlı ve güvenli şekilde gidermeye devam ediyoruz. Kullandırdığımız fon miktarının ilk çeyrekle birlikte 89,2 milyar TL'ye ulaşmış olmasının, reel ekonomiye destek olma konusunda gösterdiğimiz hassasiyetin önemli bir göstergesi olduğunu ifade edebiliriz. Önümüzdeki dönemde de sektörün dinamiklerini yakından takip ederek yüksek aktif kalitesi ve sağlıklı bir likidite seviyesiyle sürdürülebilir karlı büyümemizi devam ettirirken, ekonomik yapının en temel unsurunu teşkil eden reel sektöre yeni finansman desteğinde bulunmaya devam edeceğiz."

Dijitalleşmenin giderek hayata daha fazla dokunmasıyla müşterilerin finansal işlemlere yönelik beklentilerinin değiştiğini aktaran Ufuk Uyan, "Müşteriler artık diledikleri işlemi, diledikleri yerden en güvenli ve en hızlı şekilde yapmak istiyor. Tüm bunları yaparken de bankacılık işlemlerini mesafesiz, masrafsız, kolay ve akıllı şekilde yapabilecekleri çözümler talep ediyorlar. Müşterilerimizin bu beklentilerini en iyi şekilde karşılamak adına, yürürlüğe giren mevzuatla birlikte 1 Mayıs'tan itibaren Kuveyt Türk Mobil üzerinden görüntülü görüşmeyle müşteri olma ve hesap açma uygulamasını hayata geçirdik. Maskesiz, mesafesiz ve kolay müşteri olma yöntemi dediğimiz bu yeni hizmetimizle Kuveyt Türk müşterisi olmanın kolaylığını telefon mesafesine taşıyoruz. Bu alanda Türkiye'nin en iyi müşteri deneyimini sunan finans kuruluşlarından biri olmayı amaçlıyoruz."

Salgınla mücadele sürecinde mali teşvikler ve ekonomik aktivitenin sürdürülebilirliği noktasında bankacılık sektörünün de önemli bir rol üstlendiğini belirten Uyan, bankaların kullandırdığı fonlar, salgından etkilenen bireylerin ve sektörlerin nakit akışlarındaki aksamaların önüne önemli ölçüde geçtiğini kaydetti.

Uyan, "Kuveyt Türk olarak 2020 yılında reel sektöre verdiğimiz desteği bu yıl da devam ettiriyoruz. 2021 yılında kullandırılan finansmanda yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme ön görüyoruz. Özellikle yabancı para kaynağımızı efektif bir şekilde reel sektöre kazandırmak adına dış ticaret müşterilerimize yönelik ürün ve hizmetlerimize ağırlık vermeyi sürdüreceğiz. Ayrıca başta tarım, turizm ve enerji sektörleri olmak üzere finansman tarafında sektörel çeşitliliği artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde 7/24 para aktarımı yapmaya imkan sağlayan FAST ile para transferlerinde yeni bir dönem başladığını belirten Uyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü teknolojik altyapımız sayesinde inovatif uygulamaları müşterilerimizin hizmetine hızlı şekilde sunan bir finans kuruluşuyuz. TCMB'nin sağladığı Kolay Adresleme ve FAST uygulamasının hem pilot safhasında yer aldık hem de Ocak ayı itibarıyla tüm müşterilerimizin hizmeti sunduk. Müşterilerimiz, IBAN bilgilerinin yanı sıra cep telefonu, e-posta veya TC kimlik numarası gibi bilgilerle Kolay Adresleme Sistemi üzerinden para transferini çok kısa sürede yapabiliyor. Dijital dönüşümde 'rotamız dijital, odağımız insan' anlayışından ödün vermeden, müşterilerimizin finansal işlemlerini kolaylaştıran bir deneyim yaşatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız