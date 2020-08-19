Kuveyt Türk'ün insan kaynakları uygulamalarına uluslararası iki ödül Kuveyt Türk, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan Stevie Büyük İşverenler Ödülleri 2020'de (2020 Stevie Award for Great Employers) iki kategoride ödül aldı.

Kuveyt Türk, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan Stevie Büyük İşverenler Ödülleri 2020'de (2020 Stevie Award for Great Employers) iki kategoride ödül aldı.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, bankanın finans sektöründe bir ilke imza atarak hayata geçirdiği yan haklar uygulaması "Sepetim" gümüş, iç iletişim çalışmalarına yer verdiği başvurusu ise bronz ödülü aldı.

Çalışanların özel bütçesi "Sepetim"de birikiyor

Kuveyt Türk çalışanlarının memnuniyetini artıran uygulamaların başında, 2017 yılında Türkiye'de finans sektöründe bir ilk olarak hayata geçirilen ve her yıl kapsamı genişletilen yan haklar uygulaması "Sepetim" geliyor.

Bu uygulama sayesinde Kuveyt Türk çalışanları, yan haklarla ilgili kendilerine özel bütçe oluşturabiliyor ve bu bütçeyle başka yan haklara sahip olabiliyor. Örneğin, sisteme tanımlanan kıyafet yardımını almak istemeyen bir çalışan, buradan elde ettiği bütçeyi BES'e aktarabiliyor, seyahat edebiliyor ya da cep telefonu satın alabiliyor.

Şeffaf mobil iletişim ağı: İyi ki

2018 yılında hayata geçirilen "İyi ki" mobil uygulaması ise Kuveyt Türk çalışanlarının birbirleriyle iletişim kurabildikleri interaktif bir platform olarak dikkati çekiyor. Etkinlik, duyuru, kutlama gibi çalışanlara yönelik iç iletişimi eksenli açıklamalar bu platform üzerinden paylaşılıyor.

Bu sayede, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki şubeden yapılan bir paylaşım, genel müdürlüğe ve diğer tüm şubelere anında ulaşıyor. "İyi ki" uygulamasının yanı sıra diğer iç iletişim araçları, iletişim süreçlerinde kurulan dinamik yapı ve çalışan memnuniyeti odaklı süreçler Kuveyt Türk'ü, iç iletişim kategorisinde ödüle götüren yapıyı oluşturuyor.

" 'Önce insan-önce çalışan' söylemi ile geliştirildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşüm Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, şunları kaydetti:

"6 bine yakın çalışanımızın tamamının 'İyi ki Kuveyt Türklüyüm' demesini önemsiyoruz. İnsan kaynakları süreçlerimizi her geçen gün biraz daha geliştirerek mutlu ve huzurlu bir iş yeri ortamı sunmaya gayret ediyoruz. Özgür düşünce ortamının ve çalışan memnuniyetinin insan kaynakları süreçlerimizi pozitif bağlamda güncellemeye katkısını gördükçe seviniyoruz. 'Önce insan-önce çalışan' söylemiyle hayata geçirdiğimiz 'Sepetim' ve iç iletişim uygulamalarımız ile dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Stevie Büyük İşverenler Ödülleri'nde iki ödüle birden layık görülmemiz yaptığımız çalışmaların ne denli yerinde olduğunun uluslararası bir teyidi niteliğinde. Bundan sonraki süreçte de çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini odağımıza alan bir yaklaşım sergilemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA