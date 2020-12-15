Kuveyt Türk'ün dijital asistanı "Selim" devrede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuveyt Türk'ün dijital asistanı "Selim" devrede

15.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:06
Kuveyt Türk'ün dijital asistanı

Kuveyt Türk, dijital asistanı Selim'i müşterilerinin hizmetine sundu.

Kuveyt Türk, dijital asistanı Selim'i müşterilerinin hizmetine sundu.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre dijital alandaki hizmetlere bir yenisini daha ekleyen Kuveyt Türk, internet sitesi, internet şubesi ve şubede artık dijital asistan Selim ile müşterilerinin yardımına koşuyor. Finansal işlemlerin yanı sıra Kuveyt Türk'ün dijital hizmet ve ürünleri hakkında müşterilerin merak ettiği sorulara anında yanıt veren dijital asistan Selim, müşterilere hızlı ve güvenilir bir deneyim yaşatıyor.

Kuveyt Türk'ün, diyaloğa dayalı yapay zeka uygulamaları alanında uzman Sestek firmasıyla birlikte geliştirdiği dijital asistan Selim, doğal dil işleme ve anlamlandırma özellikleri sayesinde müşterilerin ifadelerinden ne demek istediklerini anlayarak sorularını yanıtlama, finansal hesaplamalar yapma ve dijital kanalların işlemlerle ilgili menülerine yönlendirme fonksiyonlarını yerine getiriyor.

Ayrıca Selim, dijital kütüphaneyle her gün öğrenmeye ve sürekli kendisini geliştirmeye devam ediyor. İnternet sitesi, internet şube ve mobil şubenin yanı sıra yakın zamanda WhatsApp üzerinden de hizmet verecek olan dijital asistan Selim, ilerleyen dönemde konuşarak da müşterilere yardımcı olacak.

"Doğru eşleştirme oranı yüzde 97"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, değişen müşteri beklentilerini ve dijital gelişmeleri yakından takip ederek bu alanda öncü adımlar attıklarını belirtti.

Yeni dijital asistanı Selim ile müşterilere daha hızlı ve verimli bir hizmet sunabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Uyan, bu çözümle operasyonel verimliliği hem hizmet sunma noktasında hem de satış işlemlerinde artırırken, müşterilerin de kolaylıkla bireysel ihtiyaçlarını karşılayan hizmet ve ürünleri alabilmelerini sağladıklarını bildirdi.

Uyan, şunları kaydetti:

"Selim ile sadece mevcut müşterilerimize daha iyi hizmet vermekle kalmıyor aynı zamanda müşteri sayımızı da artırıyoruz. Dijital asistan Selim, şu ana kadar 1 milyonu aşan görüşmede 3 milyona yakın soruyu yanıtladı. Bunun sonucunda dijital kanallarımıza bilgi alma amaçlı gelen sorularda yüzde 34'e varan ciddi bir azalma gözlemledik. Bu sayede çağrı merkezlerimiz üzerinden müşterilerimize çok daha verimli bir hizmet sunabiliyoruz. Selim'in, kelime tabanlı aramalarda yüzde 97'lik doğru eşleştirme başarısına sahip olması da geliştirdiğimiz bu çözümün başarısını ortaya koyuyor. Dijital asistanımız Selim'in daha donanımlı olması için yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

İlgili Haberler

Ardahan'daki işten çıkartılan işçiler için Bakan Soylu devrede
Ardahan'daki işten çıkartılan işçiler için Bakan Soylu devrede
Kuveyt'te halk sandık başında
Kuveyt'te halk sandık başında
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, acılı baba Ukrayna'ya kaçırılan küçük kızına kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, acılı baba Ukrayna'ya kaçırılan küçük kızına kavuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ziya Selçuk Donald Trump Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Defne Samyeli Hakan Taşıyan Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Serdar Aziz Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuveyt Türk'ün dijital asistanı "Selim" devrede | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:19:01. #1.15#
title