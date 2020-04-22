Kuveyt Türk, üçüncü kez "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçildi Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü Türkiye tarafından düzenlenen Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020'de iki dalda birden ödüle layık görüldü.

Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü Türkiye tarafından düzenlenen Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020'de iki dalda birden ödüle layık görüldü.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, iş süreçlerini "önce insan-önce çalışan" prensibiyle yöneten Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından insan kaynakları alanında düzenlenen Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020'de iki ayrı ödül kazandı.

Bu yıl "5000+ Çalışan Sayısı" kategorisinde birinci olarak, üçüncü kez "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçilen Kuveyt Türk, "Finansın En İyisi" sektör özel ödünü ise üst üste üçüncü kez almaya hak kazandı.

Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olan teknoloji şirketi Architecht ise "50-250 Çalışan Sayısı" kategorisinde en iyi işverenler listesine girmeyi başardı.

"Çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini odağımıza alan bir yaklaşım sergiliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşüm Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, "Öteden beri çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini odağımıza alan bir yaklaşım sergiliyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza, kendilerini özgürce ifade edebileceği ortamlar hazırlıyor; kariyerleri boyunca sürekli kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunuyoruz. Özgür düşünce ortamının ve çalışan memnuniyetinin insan kaynakları süreçlerimizi pozitif bağlamda güncellemeye katkısını gördükçe seviniyoruz. Çalışanlarımızın 'İyi ki buradayım' dedikleri bir iş ortamına sahip olmasını kıymetli buluyoruz. Özgün uygulamalar geliştirmek her zaman önceliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Kuveyt Türk'te ortalama çalışma süresinin 7 yıl olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Ortalama çalışma süresinin artmasında, birçok faktörün yanı sıra çalışanlarımızın kendilerini ifade edebilmesi önemli bir etken. Çalışanlarımızın fikir, öneri, şikayet şeklinde bize ilettikleri tüm görüşlerini önemsediğimiz için çeşitli platformlar oluşturuyoruz. Bugüne kadar Önce Çalışan Meclisi, Çalışan Memnuniyeti Hattı, Arkadaşım İK, Gönüllü Denetçilik Hattı, Etik Bildirim Hattı, İyi ki Mobil uygulaması gibi bazı iç iletişim ağları oluşturduk. Buradaki amacımız iş arkadaşlarımızla şeffaflık ilkesi temelinde bir iletişimde bulunmak. Çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmak, gösterdikleri yüksek performansı devam ettirmelerine yardımcı olmak, süreçlerimizi geliştirmeye yönelik katkılarından dolayı teşekkür etmek bizim için oldukça kıymetli başlıklar."

Çalışanların özel bütçesi "Sepetim"de birikiyor

Kuveyt Türk çalışanlarının memnuniyetini artıran uygulamaların başında, 2017 yılında Türkiye'de finans sektöründe bir ilk olarak hayata geçirilen ve her yıl kapsamını genişleten "Sepetim" geliyor. Bu uygulamayla çalışanlar yan haklarla ilgili kendilerine özel bütçe oluşturabiliyor ve bu bütçeyle başka yan haklara sahip olabiliyor. Örneğin, sisteme tanımlanan kıyafet yardımını almak istemeyen bir çalışan, buradan elde ettiği bütçeyi BES'e aktarabiliyor, seyahat edebiliyor ya da cep telefonu satın alabiliyor.

İş ve özel yaşam dengesi öncelik

Kuveyt Türk, "Biz bir aileyiz" derken sadece çalışanlarını değil, ailelerini de bu alana dahil ediyor. Bu kapsamda evlilik yıl dönümü izni, ilkokul çağındaki çocukları olan çalışanlar için karne günü izni ve ilkokula başlayan çocukları olanlar için okulun ilk günü izni uygulamaları bulunuyor. Okula ilk kez başlayacak çalışanların çocukları için "başarılı bir yolculuk" dileğini içeren bir mail iletişimi yapılıyor. Terfi alanların ailelerine bu durum bir teşekkür mektubuyla bildiriliyor.

Evden çalışma modeli

2013 yılından bu yana kademeli olarak hayata geçirilen esnek çalışma modeli ve sistemli teknik altyapısı sayesinde Kuveyt Türk, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde evden çalışmayla ilgili en hızlı aksiyon alan kurumlardan biri oldu. Genel müdürlük çalışanlarının yüzde 90'dan fazlası evden çalışarak görevlerini devam ettiriyor.

Bankacılık Okulu ile kesintisiz eğitim

Kuveyt Türk'teki tüm çalışanlar, ihtiyacı olan eğitimleri uçtan uca Bankacılık Okulu'ndan alıyor. Kişisel gelişime yönelik online eğitimler ve çalışanların iş tanımlarında ihtiyaç duydukları sınıf içi eğitimler veriliyor. Yine kurum genelinde ve şubedeki çalışanlar için canlı yayın altyapısı üzerinden seminerler ve zirveler düzenleniyor.

İnovasyon merkezi Innhouse

Kuveyt Türk'ün inovasyon merkezi Innhouse, iş birliğini, deneyimi, değer odaklılığı öne çıkaran yenilikçi bakış açısıyla yakın zamanda çalışanların kullanımına sunuldu. Böylece çalışanlar, tasarım odaklı düşünmeyle hazırlayacakları projelerini hayata geçirebilecekleri bir alana sahip oldu.

Üst yönetimle Hasbihal Sohbetleri

Kuveyt Türk çalışanlarını genel müdür, genel müdür yardımcıları ve grup müdürleriyle buluşturan "Hasbihal Sohbetleri" de yoğun ilgi görüyor. Bu görüşmelerde çalışanlar, hem yöneticilerin bilgi ve tecrübesinden istifade ediyor hem de fikirlerini doğrudan üst yönetime aktarabiliyor. Farklı organizasyon, fonksiyon, unvan ve kıdemlerden çalışanların oluşturduğu Önce Çalışan Meclisi de çalışanların yönetime ulaşan sesi olarak görev yapıyor.

Bankada Kampüs programıyla iş başında eğitim

2009 yılından bu yana uygulanan uzun vadeli istihdam ve sosyal sorumluluk projesi "Bankada Kampüs" programı ile üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında olan ve katılım bankacılığı sektörüne ilgi duyan öğrenciler iş başında yetiştiriliyor.

2019 yılında uygulamaya konulan "Kariyer Kafe Buluşmaları" kapsamında ise Kuveyt Türk'ün insan kaynakları iş ortakları, çalışanlarla şube dışındaki farklı mekanlarda kariyerleri ve gelişimlerine yönelik söyleşiler gerçekleştiriyor.

Kuveyt Türk, Basketbol Kulübü, Kitap Okuma Kulübü, Gezi Kulübü ve Sosyal Yardımlaşma Kulübü gibi organizasyonlarla çalışanlarının ilgi alanlarına da destek oluyor. Hobi odası, futbol ve basketbol salonları, spor salonu, kafe, terzi, kuru temizleme dahil ihtiyaç duyulan ne varsa çalışanların kullanımına sunuluyor.

Ayrıca, verimli ve keyifli bir çalışma ortamı oluşturmak için çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Merkez binada ve genel müdürlük binalarında yarışmalar, şenlikler, kültür ve sanat faaliyetleri, sergiler, başarı kutlamaları, çalışanların çocuklarına yönelik etkinlikler, sektörün duayenlerinin katıldığı seminerler, konferans ve sempozyumlar düzenleniyor.

Kaynak: AA