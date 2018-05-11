Kuveyt Türk, Türkiye'nin En İyi İşverenleri Arasına Girdi

Kuveyt Türk, "2000+ Çalışan Sayısı" kategorisinde Türkiye'nin En İyi İşveren listesinde ilk 3'e girerken, Finansın En iyi İşvereni özel ödülüne de layık görüldü.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, insan kaynakları alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2018' listesi açıklandı.

Kuveyt Türk, "2000+ Çalışan Sayısı" kategorisinde Türkiye'nin en iyi işveren listesinde 3'üncü oldu. Diğer taraftan "Finansın En İyi İşvereni" özel ödülüne de layık görüldü. Kuveyt Türk, katılım bankacılığı sektöründen listeye giren ilk ve tek banka olmayı da başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, "Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kuveyt Türk olarak marka ve insanı birbirine bağlayan asıl gücün ortak değerler olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede işveren markamız 'İyi ki' ile çalışma arkadaşlarımıza en iyi deneyimi sunmaya odaklanarak; iş sonuçlarından performansa, eğitim gelişimden gönüllülüğe, fiziksel ortamımızdan kurum kültürümüze kadar çalışanın hayatını etkileyen tüm konuları tek bir şemsiye altında topluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.