Kuveyt Türk'ten yılın ilk yarısında 1 milyar liralık net kar
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Kuveyt Türk'ten yılın ilk yarısında 1 milyar liralık net kar

Kuveyt Türk'ten yılın ilk yarısında 1 milyar liralık net kar
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Kuveyt Türk, yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 1 milyar lira net kar elde etti.

Kuveyt Türk, yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 1 milyar lira net kar elde etti.

Kuveyt Türk'ten ocak-haziran dönemi finansal sonuçlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında toplanan fon büyüklüğü, 2020 sonuna göre yüzde 18 artışla 144,5 milyar liraya çıktı.

Bankanın kullandırdığı fon büyüklüğü ise yüzde 18 artışla 93 milyar liraya ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 1 milyar lira net kar elde eden Kuveyt Türk, öz varlıklarını 8,9 milyar liraya, aktif büyüklüğünü ise 177,6 milyar liraya yükseltti.

Banka, aktif büyük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırırken, bankacılık sektöründe 10. basamaktaki yerini korudu.

"Reel sektöre finansman desteğinde bulunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin şekilde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturduklarını anlattı.

Müşteri deneyimi odaklı yaklaşımları, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attıkları adımlarla sektördeki öncü konumlarını sürdürdüklerini kaydeden Uyan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgının etkilerinin devam ettiği ilk yarıda da faaliyetlerimizi müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı çerçevesinde şekillendirdik. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını, teknolojik altyapımızın gücünden yararlanarak dijital kanallar üzerinden kolay, hızlı ve güvenli şekilde karşılamaya devam ediyoruz. Reel ekonomiye destek olma konusunda gösterdiğimiz hassasiyetin bir teyidi olarak kullandırdığımız fon miktarını salgın döneminde de artırmaya devam ederek, bu yılın ikinci çeyreğinde 93 milyar TL'ye ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde de ekonomik yapının en temel unsurunu teşkil eden reel sektöre finansman desteğinde bulunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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