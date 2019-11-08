Kuveyt Türk'ten yerli üretim araç finansmanı kampanyası

08.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:34

Kuveyt Türk, Türkiye'de üretim yapan otomobil firmalarına ve araç almak isteyen müşterilerine destek olmak amacıyla hazırladığı "Yerli Üretim Araç Finansmanı Kampanyası" ile sıfır araçlarda yüzde 0,49-0,69 kar oranı uygulamaya başladı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, hazırladığı "Yerli Üretim Araç Finansmanı Kampanyası" ile anlaşmalı bayilerden satın alınan sıfır araçlarda uygun kar oranı sunuyor.

Yerli üretimi, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markalarını ve otomobil satın almayı planlayan müşterilerini desteklemeyi amaçlayan banka, "Yerli Üretim Araç Finansmanı Kampanyası" ile sıfır araçlarda yüzde 0,49-0,69 kar oranı uygulayacak.

Türkiye'de üretilen binek araçlarda 36 aya, ticari araçlarda ise 60 aya varan vade seçenekleriyle sunulan kampanya 31 Aralık'a kadar devam edecek.



Kuveyt Türk'ün cazip kar oranlarıyla sunduğu "Yerli Üretim Araç Finansmanı Kampanyası" hakkında detaylı bilgi "www.kuveytturk.com.tr" üzerinden veya şubelerden edinilebilecek.

Kaynak: AA