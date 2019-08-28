Kuveyt Türk'ten konut-araç alacaklara ve işletmelere destek

28.08.2019 13:00

Kuveyt Türk, konut finansmanında kar oranını 1,29'a, araç finansmanında ise 1,39'a düşürdü.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka kurumsal ve ticari şirketler ile KOBİ'lere yönelik Türk lirası finansmanında ise tüm vadelerdeki finansman oranlarında 100 baz puanlık indirime gitti.

Kuveyt Türk Katılım Bankası bireylere, işletmelere ve ülke ekonomisine katkı sunmak için finansman oranlarını değiştirdi. Banka bu doğrultuda konut ve araç finansmanlarındaki kar oranlarını düşürdü, işletmelere yönelik olarak da her vade diliminde indirim gerçekleştirdi.

Sigorta ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise konut finansmanında 1,26, araç finansmanında ise 1,36'ya kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabiliyor.

Konut finansmanında 120 aya, araç finansmanında ise 60 aya varan vade seçenekleri sunan Kuveyt Türk, bu sayede ev veya araç sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçelerine katkı sağlamayı ve reel ekonomiye katkı sunmayı hedefliyor.

Kuveyt Türk, kurumsal ve ticari şirketler ile KOBİ'lere yönelik Türk Lirası finansmanlarında ise tüm vadelerdeki finansman oranlarında 100 baz puanlık indirim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA